Η επιστροφή στα θρανία έχει πάντα κάτι από τη μαγεία της καινούργιας αρχής. Στα Τρίκαλα, αυτή η αίσθηση ζωντανεύει κάθε φορά που περνάς την πόρτα του βιβλιοχαρτοπωλείου «Τα Μαγικά Γράμματα». Ένας χώρος φτιαγμένος με αγάπη για το βιβλίο, μεράκι για τη λεπτομέρεια και αληθινό ενδιαφέρον για τον μαθητή και την οικογένεια.

Όλα τα σχολικά σε ένα μέρος

Ράφια γεμάτα τετράδια, χρωματιστά στυλό, κασετίνες, βοηθήματα και λογοτεχνικά βιβλία για κάθε ηλικία. Σακίδια με αγαπημένους ήρωες αλλά και πιο «σοβαρά» σχέδια για τους εφήβους. Είδη χειροτεχνίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ακόμη και χρηστικά αντικείμενα για το διάβασμα στο σπίτι.

Με υπεύθυνη τη Βούλα Παπαντώνη – Σελέκου, που με εμπειρία και μεράκι έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν χώρο ζεστό, οργανωμένο και γεμάτο έμπνευση, το κατάστημα προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ένας μαθητής – από το πρώτο του τετράδιο έως την πιο σύγχρονη σχολική τσάντα. Ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής βρίσκεται εδώ – οργανωμένα, ποιοτικά, σε τιμές που σέβονται την οικογένεια.

Στήριξη με κάθε τρόπο

Αυτό που κάνει όμως τη διαφορά είναι η φροντίδα προς τον πελάτη:

Δεκτές επιταγές ΟΓΑ και ΟΑΕΔ , για να γίνει η προμήθεια των σχολικών πιο εύκολη και προσιτή.

Προσφορές και εκπτώσεις στην έναρξη της χρονιάς.

Ευρύ ωράριο, ώστε κάθε γονιός να βρίσκει τον χρόνο να ψωνίσει χωρίς πίεση.

Το κατάστημα είναι σημείο αναφοράς για κάθε οικογένεια στα Τρίκαλα που προετοιμάζεται για τη νέα σχολική χρονιά.

Ένα βιβλιοπωλείο που ζεσταίνει καρδιές

Δεν είναι τυχαίο ότι το αποκαλούν «κουκλίστικο». Γιατί εδώ, πίσω από κάθε ράφι και κάθε σχολική τσάντα, κρύβεται η αίσθηση ότι κάποιος φρόντισε για σένα και το παιδί σου. Και αυτή είναι η πραγματική μαγεία των… «Μαγικών Γραμμάτων».

Τα Μαγικά Γράμματα

📍 Καποδιστρίου 6, Τρίκαλα

☎️ 24310 70420 – 6995318317