Μια ακόμη απρόβλεπτη στιγμή κατέγραψαν τουρίστες στη Σκιάθο, σε παραλία που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο του νησιού, η οποία έχει γίνει γνωστή για την επικίνδυνη συνήθεια των επισκεπτών να παρακολουθούν από κοντά τις απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών.

Αυτή τη φορά, η δύναμη των αεροτουρμπινών προκάλεσε απώλεια ισορροπίας και… αποσκευών. Τουρίστες είδαν τις βαλίτσες τους να παρασύρονται από τον ισχυρό άνεμο που δημιουργούσε αεροπλάνο της Ryanair κατά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στη θάλασσα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται ένας επισκέπτης να τρέχει και να βουτάει στη θάλασσα για να ανασύρει τη βαλίτσα του, ενώ γύρω του οι υπόλοιποι προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι απέναντι στον μανιώδη αέρα.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβει η επίσκεψη στο συγκεκριμένο σημείο και την ανάγκη για προσοχή, παρά την επιθυμία των τουριστών να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του «συνωστισμού με τα αεροπλάνα».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: