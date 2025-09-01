Μία ιστορική στιγμή έζησε η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και ο τρικαλινός λαός, με την επίσημη αγιοκατάταξη του μακαρίου ιερέως Δημητρίου Γκαγκαστάθη, του ταπεινού εφημερίου του Αγίου Νικολάου Πλατάνου Τρικάλων, που με τον ασκητικό βίο, την απλότητα και τα χαρίσματά του σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Αυγούστου 2025, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε κατά την ιερά ακολουθία της υπογραφής της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης, με την οποία ο παπα-Δημήτρης εντάχθηκε επίσημα στο εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Βοσπόριος, Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσε την πράξη Αγιοκατατάξεως, η οποία στη συνέχεια υπεγράφη από τον Παναγιώτατο και τους Συνοδικούς Ιεράρχες. Μεταξύ αυτών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, που με τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα, συγκινημένος είδε τον μακαριστό ιερέα της γενέτειράς του να λαμβάνει τη θέση που του αξίζει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας.

Συγκινητική υπήρξε η παρουσία της Οσιωτάτης Ηγουμένης Ισιδώρας, αδελφής του νέου Αγίου, μαζί με άλλους συγγενείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Από τα Τρίκαλα ταξίδεψαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, ο Πρόεδρος της Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων κ. Γεώργιος Ζιώγας και πλήθος προσκυνητών, που έζησαν από κοντά την ιερή αυτή στιγμή.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο μεγαλείο της Ορθοδοξίας και στο χάρισμα των Αγίων να αποτελούν ζωντανή παρουσία της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Με συγκινητικά λόγια παρουσίασε την προσωπικότητα του παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη, τονίζοντας την απλότητα, την ταπείνωση, την ασκητικότητα και το προορατικό του χάρισμα, που τον ανέδειξαν σε φωτεινό παράδειγμα πίστης.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Τον συνόδευσε όμιλος προσκυνητών από τα Τρίκαλα, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρύσα Ντιντή, την οποία υποδέχθηκε θερμά ο Παναγιώτατος στο γραφείο του.

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο στην Πατριαρχική Αίθουσα του Θρόνου, όπου ο Μητροπολίτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τόσο για την ευλογία να χοροστατήσει στις ιερές ακολουθίες όσο και για την αγιοκατάταξη του νέου Αγίου της Εκκλησίας, Αγίου Δημητρίου του Γκαγκαστάθη. Ο Παναγιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους προς τον Σεβασμιώτατο και το εκ Τρικάλων εκκλησίασμα, ενώ το μεσημέρι ο Μητροπολίτης παρακάθισε στο πατριαρχικό γεύμα μαζί με τους Συνοδικούς Ιεράρχες.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή κρουαζιέρα στον Βόσπορο, όπου οι Τρικαλινοί προσκυνητές μοιράστηκαν στιγμές χαράς και πνευματικής ανάτασης, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα ιστορικό Σαββατοκύριακο στο Φανάρι.