Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή και θεία.

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΛΤΣΗ

ΕΤΩΝ 57

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μούχας Καρδίτσας.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Μάριος Ντραγκομίρ

Η ΚΟΡΗ Μελίνα Ντραγκομίρ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ανδρονίκη Μπολτσή

Έλενα Ντραγκομίρ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρίνα Μπολτσή και Γιάννης Μπίτος

Αρετή Μπολτσή και Γιάννης Παυλάκης

Λουτσιάν και Αλεξάνδρα Νταραγκομίρ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μούχας Καρδίτσας, την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Μούχας Καρδίτσας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .