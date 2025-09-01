Ο Δήμος Μετεώρων προσκαλεί όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε ένα διήμερο γεμάτο χαρά, διασκέδαση και κινηματογραφική μαγεία!
- Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025
Προβολή: «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2»
Ένα από τα πιο αγαπημένα animation επιστρέφει με νέες περιπέτειες και διδάσκει στα παιδιά τη δύναμη των συναισθημάτων.
- Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025
Προβολή: «Ο Δελφινό Μικρούλης»
Μια συγκινητική ιστορία φιλίας και θάρρους, ιδανική για μικρούς και μεγάλους.
Χώρος Προβολής: Κέντρο Ψηφιακής Προβολής Μετεώρων
Ώρα Έναρξης: 21:00
Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές με αγαπημένους ήρωες της μεγάλης οθόνης. Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει μέσω του «Μετέωρα Τέχνης 2025» να στηρίζει δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού, προσφέροντας όμορφες εμπειρίες για όλη την οικογένεια.
