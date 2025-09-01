Το άθλημα της Πάλης είναι ωραίο όχι μόνο γιατί ασκείται σε κάθε ηλικία, αλλά και για κάποιους άλλους πολύ σημαντικούς, κατά την άποψη μας λόγους, όπως:

– Γεμίζει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο

– Γυμνάζει με τον πιο αρμονικό τρόπο όλο το σώμα

– Διαμορφώνει ατομικές και συλλογικές αξίες και πρότυπα ζωής και γενικά λειτουργεί ως το καλύτερο “φάρμακο” σε αντικοινωνικές συμπεριφορές.

– Ως ΔΥΑΔΙΚΟ άθλημα, με τους κανόνες διεξαγωγής του, αναπτύσσει τον κοινωνικό τρόπο σκέψης και στάσης στη ζωή.

– Απαιτεί διαρκή και υπομονετική προσπάθεια για βελτίωση της ακρίβειας των κινήσεων και των δεξιοτήτων.

– Αναπτύσσει άριστα τα αντανακλαστικά.

– Απαιτεί αρμονική εκγύμναση όλων ανεξαίρετα των μυών του σώματος, αφού κάθε κίνηση απαιτεί και άλλη θέση του σώματος.

– Με τη συχνή εναλλαγή συναισθημάτων, απαιτεί και διαμορφώνει χαρακτήρες που διακρίνονται για την αυτοκυριαρχία, την αυτογνωσία, την αυτοσυγκέντρωση και την πειθαρχία.

– Δεν είναι άθλημα σωματικής βίας και δεν υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, εκτός από αυτούς που διαμορφώνει ο καθένας ξεχωριστά.

– Είναι το άθλημα που επιζητεί συνδυασμένα ατομικά χαρακτηριστικά επιστημονικής κατάρτισης, αθλητικής κουλτούρας κ.ά.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;

Κάθε αθλητικό σωματείο θέτει τους δικούς του στόχους και προτεραιότητες.

Εμείς από την πλευρά μας, με βάση και τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα σε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας του αθλητή και των ατομικών του χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων.

Η επιτυχής ενασχόληση με την πάλη προϋποθέτει συνύπαρξη πολλών σωματικών και διανοητικών ιδιοτήτων και λειτουργιών.

Εκτός από τα σωματικά χαρίσματα απαιτείται και ομαλή σχέση του αθλητή με άλλες παραμέτρους της κοινωνικής και προσωπικής ζωής του.

Είναι φυσικό λοιπόν να μας ενδιαφέρει άμεσα και η επίδοση του αθλητή και έξω από το γήπεδο.

Η επιμέλεια και η επίδοσή του στα μαθήματα, τα ενδιαφέροντά του κατά τον ελεύθερο χρόνο, ο καθημερινός προγραμματισμός και οι ιεραρχήσεις του κάθε παιδιού, αποτελούν βαρόμετρο και για την αθλητική του επίδοση.

Γιατί το παιδί δεν ασχολείται με τον αθλητισμό;

Στο ερώτημα γιατί το παιδί σας δεν ασχολείται με τον αθλητισμό οι απαντήσεις μας (των γονέων) έχουν γίνει σχεδόν στερεότυπες:

Δεν προλαβαίνει το παιδί λόγω υπέρογκων σχολικών υποχρεώσεων.

Οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί (φροντιστήριο, 2-3 ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα κ.ά).

Πρέπει να τελειώσει κάποιες ξένες γλώσσες ώστε να μην έχει αυτό το βάρος στο Λύκειο.

Αν και θέλουμε είμαστε εργαζόμενοι και δεν μπορούμε να φέρουμε το παιδί στο γήπεδο.

Έχει πολλές άλλες εξωσχολικές ασχολίες, όπως μουσική, ωδείο, ζωγραφική κ.λπ.

Παρακολουθεί τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.

Δεν μας αρέσει ή δεν μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός.

Φοβόμαστε μήπως και τραυματιστεί.

Δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικό με τον αθλητισμό ή κάποιο συγκεκριμένο άθλημα.

Γνωρίζετε ……..

Πόσες ώρες ημερησίως το παιδί κινείται και πόσες κάνει «καθιστική ζωή»;

Πόση ώρα διαθέτει ημερησίως για τηλεόραση, internet, περιοδικά, ηλεκτρονικά ή άλλα παιχνίδια;

Πόση ώρα επικοινωνεί με φίλες/ους στο τηλέφωνο;

Συγκεντρώνεται εύκολα στο διάβασμα;

Πόσες ώρες την ημέρα παίζει;

Όταν θέλει να παίξει πώς του ικανοποιείτε αυτήν την ανάγκη;

Ποιο παιχνίδι του αρέσει; Τι του προσφέρει το συγκεκριμένο παιχνίδι;

Το παιδί έχει άγχος;

Το παιδί έχει βίαιη συμπεριφορά ορισμένες φορές;

Ποια άποψη έχετε για άλλα παιδιά που μπορούν και συνδυάζουν σχολικές επιδόσεις και αθλητισμό; Πως κρίνετε γενικά την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών;

Εσείς σαν παιδί ευχαριστηθήκατε το παιχνίδι; Τι θα θέλατε να συμβεί στο παιδί σας;

Γνωρίζετε αν ο αθλητισμός βοηθάει και στην διανοητική ευεξία;

Γνωρίζετε σε ποια δοκιμασία υγείας υποβάλλεται το παιδί που δεν γυμνάζεται;

Τι έχουν διαπιστώσει σύγχρονες ιατρικές και επιστημονικές έρευνες, σχετικά με τη «μη άθληση»;

Σε ποιά ηλικία πρέπει να ξεκινήσω;

Η εκμάθηση της πάλης, όπως και η σωστή ψυχική – αθλητική διαπαιδαγώγηση του παιδιού αρχίζει από μία συγκεκριμένη ηλικία.

Όπως και άλλα αθλήματα, έτσι και η πάλη στηρίζεται στις δικές της ιδιομορφίες, έρευνες και διαπιστώσεις.

Βάση αυτών υλοποιείται από τον σύλλογό μας ένα καινοτόμο πρόγραμμα άθλησης μέσω της πάλης, που έχει σαν στόχο:

τον αθλητισμό σαν αξία

τον αθλητισμό σαν τίμιο και ηθικό αγώνα

την διαπαιδαγώγηση των παιδιών

την διδακτέα ύλη ανά επίπεδο και ηλικία

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει ένα παιδί να ασχολείται με το άθλημα, είναι αυτή των 4 ετών.

Προλαβαίνω σχολείο και πάλη;

Προλαβαίνεις αν αγαπάς τον αθλητισμό- Πάλη, όπως προλαβαίνουν και προλάβαιναν τα δεκάδες άλλα παιδιά πριν από εσένα.

Ο αθλητισμός δεν απαιτεί “θυσίες” από την προσωπική ζωή όπως λένε ορισμένοι. Απαιτεί αγάπη γι’ αυτό που κάνεις πάνω απ’ όλα και σωστό προγραμματισμό στην καθημερινή ζωή.

Έχει αποδειχθεί στη ζωή, ότι αυτός ή αυτή που δεν “προλαβαίνει” για αθλητισμό, γενικά δεν προλαβαίνει για οποιοδήποτε πράγμα, αφού αυτό που του λείπει είναι η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και προσοχής και κάποιες άχρηστες καθημερινές συνήθειες.

Είμαι κατάλληλος για πάλη;

Κατάλληλο για πάλη είναι κάθε παιδί, που μπορεί να έχει ένα μίνιμουμ ικανοτήτων που αναφέρεται στις σωματικές και πνευματικές ικανότητες και ιδιοσυγκρασίες.

Πού θα απευθυνθώ για εγγραφή;

ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ: Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Πληροφορίες: Πλαβού Κων/να, τηλ: 6945577636