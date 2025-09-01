Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 15η Γιορτή Κρεμμυδιού στο Παλαιομονάστηρο που οργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παλαιομοναστήρου την Παρασκευή 29 Αυγούστου, όπου συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος που κατέκλυσε το ομώνυμο Γήπεδο.

Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου κ. Αφροδίτης Γκολφινοπούλου η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους επίσημους προσκεκλημένους.

Χαιρετισμό έκαναν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, η βουλευτής και πρώην Υφυπουργός κ. Κατερίνα Παπακώστα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου κ. Θωμάς Μπουντζιώλης και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας.

Εκτός των προαναφερομένων παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, Παιδείας και Τουρισμού κ. Κων/νος Πλαστήρας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Έφη Μπλαντζώνη.

Κατόπιν παρουσιάστηκαν τα χορευτικά του Συλλόγου που χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.

Η γιορτή συνεχίστηκε με χορό από τον κόσμο υπό τον ήχο της ζωντανής δημοτικής ορχήστρας.