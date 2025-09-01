Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά η βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, βάπτισε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής τη μονάκριβη κόρη του βουλευτή Χαλκιδικής, Απόστολου Πάνα, και της συζύγου του, Άιντας Νίκα.

Η μικρή πήρε το όνομα Ραφαηλία, με την κ. Λιακούλη να αναφέρει στην ανάρτησή της: «Και το όνομα αυτής… Ραφαηλία! Με μεγάλη συγκίνηση και χαρά, είχα την ξεχωριστή τιμή να γίνω η νονά της μονάκριβης κόρης του βουλευτή Χαλκιδικής και αγαπημένου μου φίλου, Απόστολου Πάνου, και της ξεχωριστής συζύγου του, Άιντας Νίκα!»

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς, με πλήθος κόσμου να τιμά την οικογένεια: συγγενείς, φίλοι, στελέχη, πολίτες, αλλά και συνάδελφοι βουλευτές.

Η Λαρισαία βουλευτής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το μυστήριο και τον τόπο που φιλοξένησε την βάπτιση: «Όμορφος τόπος η Χαλκιδική, ωραίοι άνθρωποι – αξίζει τους καλύτερους να την εκπροσωπούν και χαίρομαι που έναν τουλάχιστον έχει. Υπέροχη η οικογένεια του Απ. Πάνα, εύχομαι να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή, συν Θεώ, με μεγάλες συγκινήσεις και όμορφα αισθήματα».

Κλείνοντας, η κ. Λιακούλη έδωσε την πιο τρυφερή ευχή στη νεοφώτιστη: «Η μικρή μου Ραφαηλία, να ανθίσει όπως τα λουλούδια που μας ένωσαν αυτή τη μέρα και να γίνει ένας πνευματικός, χρήσιμος άνθρωπος, γεμάτη φως».

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr