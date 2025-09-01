Το ποσό των 2.000.000 ευρώ τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της 2956ης κλήρωσης του Τζόκερ, χθες Κυριακή 31 Αυγούστου.

Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ για κάθε επιτυχία. Το ένα από τα 2 τυχερά δελτία παίχτηκε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεάπολης (Πετροπούλου 1) με δελτίο αξίας 5 ευρώ και κερδίζει 100.000 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα: