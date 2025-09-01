Στις 23/08/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βόλου, η Μαρία (ον.) Θάνου (επ.), ελληνικής καταγωγής, 48 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 1/09/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Μαρίας Θάνου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία (ον.) Θάνου (επ,) έχει ύψος 1,68 μ., είναι εύσωμη, έχει ασπρόμαυρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρη φούστα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.