Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση για τους διευθυντές και τις προϊσταμένες των σχολείων του νομού. Στόχος της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στο κτήριο «Παπαστεριάδη», ήταν η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και προγραμματισμού
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χρήστος Τρικάλης, μαζί με τους συνεργάτες του, έδωσαν έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
- Τα καθήκοντα των διευθυντών
- Η κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών
- Θέματα προσωπικών δεδομένων και πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα
- Ο προγραμματισμός των σχολικών προγραμμάτων
- Η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
- Θέματα αδειών, το σύστημα myschool και η ενημέρωση των ιστοσελίδων των σχολείων
Εισηγήσεις από στελέχη της Διεύθυνσης και Συμβούλους Εκπαίδευσης
Εισηγήσεις επί των αρμοδιοτήτων τους πραγματοποίησαν οι προϊστάμενοι των πέντε τμημάτων της Διεύθυνσης: κ.κ. Παρασκευή Νικολάου, Γεώργιος Ευθυμίου, Ευάγγελος Φλούλης, Παντελής Τζώτζης και Χρυσούλα Τσαγγάρη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης:
- Ο κ. Βασίλειος Κωτούλας, Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης
- Η κα Δήμητρα Παπανδρέου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
- Η κα Ευανθία Κοτρώτσιου, αναπληρώτρια Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης
Ευχές για μια δημιουργική χρονιά
Στο τέλος της συνάντησης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χρήστος Τρικάλης, ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, χωρίς προβλήματα.
