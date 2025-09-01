Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος για την τοποθέτηση οπτικών ινών, για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. από την εταιρεία «OSP CONTRACTORS E.E.» στα Τρίκαλα, από τη Δευτέρα 01/09/2025 έως και το Σάββατο 06/09/2025 από 07:00 – 15:00:

* Επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βαμβέτσου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Καταραχιά (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Καταραχιά προς την οδό Βαμβέτσου)

* Επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δραγούμη έως τη διασταύρωσή της με την οδό 5ου Συντάγματος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Δραγούμη προς την οδό 5ου Συντάγματος)

* Επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό 5ου Συντάγματος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μαραθώνος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μαραθώνος προς την οδό 5ου Συντάγματος)

* Επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Θεοδοσοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Σολωμού (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Σολωμού προς την οδό Θεοδοσοπούλου)

* Επί της οδού Σολωμού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονίας έως τη συμβολή της με την οδό Κονδύλη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κονδύλη προς την οδό Μακεδονίας)

* Επί της οδού Πλούτωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σόλωνος έως το τέρμα της οδού Πλούτωνος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Σόλωνος)

* Επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα αυτής από το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου έως τη συμβολή της με την οδό Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων)

* Επί της οδού Λογγακίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων έως τη συμβολή της με την οδό Ζηλευτής (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων προς την οδό Ζηλευτής)

* Επί της οδού Αγησάνδρου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Γαλάτειας έως τη συμβολή της με την οδό Πόπης Καστρακίδου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Πόπης Καστρακίδου προς την οδό Γαλάτειας)

* Επί της οδού Αγησάνδρου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Πόπης Καστρακίδου έως τη συμβολή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Πόπης Καστρακίδου προς την Ε.Ο. Τρικάλων -Ιωαννίνων)

* Επί της οδού Ζαβλανίων και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Τρικάλων -Ιωαννίνων έως τη συμβολή της με την οδό Ζηλευτής (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων προς την οδό Ζηλευτής)

* Επί της οδού Βασ. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή της με την οδό Γαμβέτα (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Τσιτσάνη προς την οδό Γαμβέτα)

Β. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Πατουλίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με τον Εσωτερικό Δακτύλιο των Τρικάλων έως τη διασταύρωσή της με την Νέα Περιφερειακή Οδό Λαρίσης – Τρικάλων – Άρτης (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από τον Εσωτερικό Δακτύλιο προς τη Νέα Περιφερειακή Οδό) τη Δευτέρα 01/09/2025 και την Τρίτη 02/09/2025 από 08:00 έως 15:00 για έκτακτες – επείγουσες εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας την Τρίτη 02/09/2025 και από ώρες 07:00 έως την 15:00.

* στην οδό Αθ. Εργάνης και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αριστοτέλους έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Ελευθερίας

* στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Καρδίτσης έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Καβράκου

* στην οδό 5ου Συντάγματος και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Μακεδονίας έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Τζουμαγιάς

*στην οδό Υψικλή και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό 5ου Συντάγματος έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Δραγούμη

* στην οδό Θερμοπυλών και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Δημ. Έξαρχου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Δραγούμη

για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της ΔΥΕΥΑΤ

– στένωση του οδοστρώματος, στην οδό Μετεώρων και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αλεξάνδρας έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Αθαμανών (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Αθαμανών), την Τρίτη 02/09/2025 από 07:00 έως 15:00 για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της ΔΥΕΥΑΤ

Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, το Σάββατο 30/08/2025 από 14:00 έως 15:00, στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Ζάππα έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Β. Τσιτσάνη, για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την εκφόρτωση υλικών, επί της οδού Κωλέττη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μαυροκορδάτου και Δεληγιώργη της πόλης των Τρικάλων, την Τετάρτη 03-09-2025 από 07:30 έως 15:00.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για σκυροδέτηση οικοδομής, επί της οδού Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βούλγαρη και Κανάρη της πόλης των Τρικάλων, την Τετάρτη 03/09/2025 από 07:00 έως 12:00.