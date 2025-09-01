Μία ακόμα πετυχημένη εκδήλωση ήταν «το Παιδικό Φεστιβάλ χρωμάτων και φαντασίας» με συνδιοργανωτές τον Δήμο Πύλης και την ΠΕΔ/ΘΕΣ/ΛΙΑΣ, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην νέα πλατεία της Πύλης την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 17.00, όπου κατακλύστηκε από πολλά παιδιά και γονείς ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις για τα παιδιά με τον μαγικό παιδότοπο της φαντασίας, με εργαστήρι ζωγραφικής Cιrcus, Work-Shop, Buble-show και παράλληλες δράσεις-δρώμενα.

Μετά το πέρας των εργαστηρίων και των παιχνιδιών ακολούθησε μια πρωτότυπη παράσταση θεάτρου δρόμου από την ομάδα «Theatro- Theama», που συνδύασε θέατρο, χορό, παντομίμα, ‘’gang’’ και ήχο ,παιχνίδια σε ένα πραγματικό παιχνίδι χρωμάτων και φαντασίας, με τα παιδιά να συμμετέχουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, να χαίρονται και να διασκεδάζουν με την καρδιά τους.

Στο σύντομο χαιρετισμό της η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πύλης κ. Βασιλική Παλλαντζά τόνισε..

Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς και τα παιδιά για την συμμετοχή τους,σήμερα πραγματοποιήσαμε αυτήν εκδήλωση σε αυτόν τον όμορφο χώρο της πλατείας, βλέποντας με ικανοποίηση, τα χαρούμενα και γελαστά πρόσωπα των παιδιών. Με αυτήν την εκδήλωση κλείνουμε τον κύκλο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων για φέτος, ο Δήμος Πύλης θα είναι πάντα δίπλα σας και εγώ από την μεριά μου θα κάνω ότι μπορώ. Ευχαριστούμε και την ΠΕΔ/ΘΕΣ/ΛΙΑΣ την σημερινή συνδιοργάνωση, να είστε όλοι καλά καλή Σχολική Χρονιά για τα παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά όλους.

Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων –Αυτεπιστασίας –Ηλεκτρισμού και Παιδικών Χαρών κ. Παν. Τσόλας, ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάκης Παπαγεωργίου και η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης κ. Μαριλένα Γκρέκου.