Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 οι Δημοτικοί Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα ξεκινήσουν να δέχονται, σταδιακά και ανά ομάδες, τα παιδιά για το σχολικό έτος 2025-2026.

Ειδικότερα, και λόγω καθυστέρησης που σημειώθηκε φέτος στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ, οι τοποθετήσεις των παιδιών θα γίνουν ως εξής:

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 οι Σταθμοί (ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ) θα δεχτούν τα παιδιά που φοιτούσαν στους Σταθμούς μας την περσινή σχολική χρονιά (επανεγγραφές).

Ο 1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ θα δεχτεί τα παιδιά που φοιτούσαν στον σταθμό μας την περσινή σχολική χρονιά (επανεγγραφές) την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ θα δεχτεί τα παιδιά που φοιτούσαν στον σταθμό μας την περσινή σχολική χρονιά (επανεγγραφές) την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Από την Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου θα ειδοποιηθούν οι νέες εγγραφές με Voucher για να ξεκινήσουν την προσαρμογή τους.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε εγκαίρως ο καθένας σας τηλεφωνικά. Η συνεργασία όλων μας είναι καθοριστική για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος.

Ο Δήμος Μετεώρων εύχεται σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες τους καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά.