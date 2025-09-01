Το Τακτικό Παιδιατρικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Τρικάλων είναι εδώ για να εξυπηρετήσει τους μικρούς μαθητές και τις οικογένειές τους, με υπευθυνότητα, αγάπη και ανθρώπινη προσέγγιση!

Ώρες & Ημέρες Λειτουργίας (από 1/9/2025):

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη

Από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι

Στο ιατρείο μας μπορείτε να προσέρχεστε για:

✅ Έκδοση Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

✅ Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για σχολικές ή αθλητικές δραστηριότητες

✅ Γενικό έλεγχο υγείας παιδιών, πάντα με τη φροντίδα και την εμπειρία των παιδιάτρων μας.

Οι γιατροί και το προσωπικό του Παιδιατρικού Ιατρείου βρίσκονται δίπλα σας με κατανόηση και χαμόγελο, έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε σας ερώτηση και να φροντίσουν την υγεία των παιδιών σας.

Για ραντεβού, καλέστε στο 2431350742.

Συστήνεται η προσυνεννόηση με τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων.

Σας περιμένουμε με χαρά!

Γιατί κάθε παιδί αξίζει την καλύτερη φροντίδα – και ένα χαρούμενο ξεκίνημα στη σχολική του χρονιά!