Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί, και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Μετεώρων, θα δέχονται vouchers από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, ως ακολούθως:

Για τα παιδιά που είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη χρονιά και συμμετείχαν στις

ηλεκτρονικές εγγραφές των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Μετεώρων για το νέο σχολικό έτος (επανεγγραφές), να αποσταλούν τα vouchers στο e-mail μας: [email protected], το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εγγραφές τους.

Διευκρινιστικά ενημερώνουμε ότι όσοι συμμετείχατε στις ηλεκτρονικές εγγραφές (νέες εγγραφές) των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Μετεώρων, μπορείτε να αποστέλλετε τα vouchers στο e-mail μας: [email protected] , ή να τα προσκομίσουν στο Δημαρχείο, στο τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Παιδείας στην κ. Μέλλιου Βάϊα, από τις 02-9-2025 έως 04-09-2025.

Ο Αντιδήμαρχος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΟΣ