Συνελήφθησαν, στις 30-08-2025 το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -3- ημεδαποί άνδρες, για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.
Ειδικότερα, λίγη ώρα πριν τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, οι ανωτέρω, ευρισκόμενοι σε θύρα του γηπέδου υπερπήδηξαν το προστατευτικό plexiglass, εισήλθαν και κινήθηκαν για λίγα μέτρα στο περιβάλλον αγωνιστικό χώρο και ακολούθως, σκαρφάλωσαν και εισήλθαν σε κερκίδα άλλης θύρας, προκαλώντας φθορά σε τμήμα του plexiglass.
Οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ, όπως προέκυψε, δεν είχαν εκδώσει εισιτήρια για την παρακολούθηση του αγώνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
-Συνελήφθη, στις 30-08-2025 το απόγευμα στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχων των αστυνομικών έξω από στάδιο, ενόψει ποδοσφαιρικού αγώνα, κατελήφθη να κατέχει -1- πυροτεχνικό είδος με την ένδειξη βεγγαλικό χειρός, το οποίο κατασχέθηκε.
-Συνελήφθησαν στις 30-08-2025, -2- άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα: το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, μία αλλοδαπή γυναίκα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, διότι κατελήφθη να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -2,4- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε & το απόγευμα στη Λάρισα, ένας ημεδαπός, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -12,1- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
