Συνελήφθησαν, στις 30-08-2025 το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -3- ημεδαποί άνδρες, για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, λίγη ώρα πριν τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, οι ανωτέρω, ευρισκόμενοι σε θύρα του γηπέδου υπερπήδηξαν το προστατευτικό plexiglass, εισήλθαν και κινήθηκαν για λίγα μέτρα στο περιβάλλον αγωνιστικό χώρο και ακολούθως, σκαρφάλωσαν και εισήλθαν σε κερκίδα άλλης θύρας, προκαλώντας φθορά σε τμήμα του plexiglass.