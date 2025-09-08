Η Θεσσαλία βρίσκεται ανάμεσα στις Περιφέρειες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη νέα ρύθμιση για τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, 988 οικισμοί με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους – όπου ζουν περίπου 195.000 Θεσσαλοί – εντάσσονται στο μέτρο που προβλέπει μείωση του φόρου κατά 50% από το 2026 και πλήρη απαλλαγή από το 2027. Πρόκειται για σχεδόν όλα τα χωριά της υπαίθρου: από τα ορεινά Άγραφα και τα χωριά του Ασπροποτάμου, μέχρι τα παραδοσιακά χωριά του Πηλίου και τα νησιά των Σποράδων.
Ανά Περιφερειακή Ενότητα
-
Καρδίτσας: 279 οικισμοί – 51.433 κάτοικοι
Ενδεικτικά: Μουζάκι, Νεοχώρι, Πετρίλο, Ραχούλα.
-
Λάρισας: 263 οικισμοί – 58.596 κάτοικοι
Ενδεικτικά: Συκούριο, Δομένικο, Σωτηρίτσα, Μελιβοία.
-
Μαγνησίας: 187 οικισμοί – 35.379 κάτοικοι
Ενδεικτικά: Πορταριά, Μακρινίτσα, Ζαγορά, Τσαγκαράδα.
-
Σποράδων: 31 οικισμοί – 5.569 κάτοικοι
Ενδεικτικά: Γλώσσα, Κλήμα, Πάνορμος στη Σκόπελο, Κουκουναριές στη Σκιάθο.
-
Τρικάλων: 228 οικισμοί – 44.741 κάτοικοι
Ενδεικτικά: Ελάτη, Περτούλι, Ρίζωμα, Βασιλική, Θεόπετρα.
Κατεβάστε εδώ pinakas-2 ολόκληρη τη λίστα με τους οικισμούς όλης της Ελλάδας που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027.
