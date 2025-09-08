Στην εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 43χρονος άνδρας, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου.

Το ιστορικό

Το ζευγάρι είναι πρόσφατα παντρεμένο, ενώ η 46χρονη σύζυγος έχει δύο ανήλικα παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα οποία διαμένουν μαζί τους. Το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι μαζί με τη 10χρονη κόρη της γυναίκας επέστρεψε στο σπίτι τους μετά από περίπατο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για τον έντονο καβγά υπήρξε ένα σαμπουάν του σκύλου της οικογένειας. Ο κατηγορούμενος, όταν έλαβε το μπουκάλι κλειστό, αντέδρασε με φωνές και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς τη σύζυγο.

Στη συνέχεια την ακολούθησε στο διαμέρισμα, συνεχίζοντας την ίδια συμπεριφορά μπροστά στο παιδί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, φέρεται να την απείλησε ότι θα τη «σφάξει», συνοδεύοντας την απειλή με χαρακτηριστική κίνηση κάτω από τον λαιμό. Η 46χρονη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και προσαγωγή του συζύγου στο αυτόφωρο. Στο δικαστήριο Κατά την ακροαματική διαδικασία, η παθούσα κατέθεσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που υφίστατο παρόμοια συμπεριφορά, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε προβεί σε καταγγελία. «Μην τολμήσεις να με αφήσεις, θα σε σφάξω», ήταν –σύμφωνα με την ίδια– η φράση που την ώθησε να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών. Περιέγραψε, επίσης, ότι ο κατηγορούμενος έσπαγε αντικείμενα στο σπίτι, ενώ η ανήλικη κόρη της τρόμαξε σε τέτοιο βαθμό ώστε «έτρεμε και μου κόπηκαν τα πόδια», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι αντέδρασε υπερβολικά με αφορμή το απορρυπαντικό, αλλά αρνήθηκε ότι απείλησε τη σύζυγό του με κίνηση ή φράση. Δήλωσε ότι επιθυμεί την έκδοση συναινετικού διαζυγίου και αποδέχεται την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Η απόφαση

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 43χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν παρεπόμενη ποινή με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιοδήποτε τρόπο.

Η έδρα αποφάσισε την μερική έκτιση των τριών μηνών και το υπόλοιπο της ποινής με τριετή αναστολή, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στην φυλακή.

