Μετά από 49 ολόκληρα χρόνια, συναντήθηκαν στα Τρίκαλα συμμαθητές της τάξης Αξιωματικών Χωροφυλακής (τότε), του 1976.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό και έντονα φορτισμένο κλίμα, με οικοδεσπότες τον Ηλία Βλαχογιάννη και τον Κώστα Μανιφάβα.

Παιδιά τότε, με όνειρα και φιλοδοξίες, ηλικιωμένοι τώρα, με λίγα άσπρα- ή και… καθόλου!!!- μαλλιά, αλλά με πλούσιες εμπειρίες μίας πολυτάραχης καριέρας, με έντονη δράση και τεράστια προσφορά στην κοινωνία. – Πολλοί εξ αυτών έχουν αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες, σε πολλούς και σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής, πέραν της μακράς πορείας τους στην Ελληνική Αστυνομία.

Μία τάξη, ομολογουμένως, από τις πιο ενεργές και δραστήριες, που έβγαλε Αρχηγούς, πολιτικούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες κλπ.

Θέλω δημόσια να εκφράσω εκ μέρους όλων των επισκεπτών- και των συζύγων τους, τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο, για την σημαντική βοήθεια και συνδρομή του κατά τις επισκέψεις μας στην περιοχή του Δήμου του.

Οι επισκέψεις μας στο προϊστορικό σπήλαιο Θεόπετρας και η ξενάγηση στο ομώνυμο Μουσείο,- αλλά και στην Ι.Μ. Βαρλαάμ-, εντυπωσίασαν και ενθουσίασαν τους φίλους και συμμαθητές μου.

Αλλά και η δική μου ικανοποίηση ήταν όταν μεγάλη, όταν αναφέρθηκε ότι η ανάδειξη του σπηλαίου Θεόπετρας και η κατασκευή του μουσείου, έγιναν επί των ημερών μου ως Νομάρχης.