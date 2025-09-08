Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη από το θανατηφόρο τροχαίο – Έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία γι’ αυτόν κατάληξη καθώς ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Ο Γιώργος βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση, αν και κάποιοι που τον γνώριζαν, είπαν στο Cretalive.gr ότι θα φοιτούσε σε σχολή Εμποροπλοιάρχων. Τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18. Το βαρύ όχημα ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.