Με πολύχρωμα σκουφάκια, παιχνιδιάρικα χαμόγελα και βουτιές που κλέβουν την παράσταση, οι μικροί μας κολυμβητές κάνουν την πισίνα να γεμίζει γλύκα! Κάθε τους κίνηση στο νερό είναι μια στιγμή που λιώνει καρδιές και αποδεικνύει ότι η χαρά δεν έχει ηλικία.

Baby swimming: πολύτιμο δώρο ανάπτυξης

Το πρόγραμμα baby swimming στο Athlisi Pool Center δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα – είναι ένα πολύτιμο δώρο ανάπτυξης και χαράς για τα παιδιά. Στην πισίνα του Athlisi, το νερό γίνεται παιχνίδι και αγκαλιάζει κάθε κίνηση των μικρών.

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το νερό, να εξοικειώνονται με αυτό και να αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση. Οι γονείς από την πλευρά τους ζουν μοναδικές στιγμές συγκίνησης βλέποντας τα παιδιά τους να εξελίσσονται βουτιά με τη βουτιά.

Τα οφέλη για το παιδί και το γονιό

Το baby swimming συμβάλλει στην κινητική ανάπτυξη, ενισχύει το δέσιμο γονέα–παιδιού και προσφέρει στο μικρό παιδί αίσθηση ελευθερίας μέσα στο νερό. Και, φυσικά, δεν λείπουν τα αμέτρητα χαμόγελα που λιώνουν καρδιές!

Κάθε μάθημα, μια γιορτή χαράς

Στο Athlisi Pool Center κάθε μάθημα είναι μια γιορτή χαράς και μια πολύτιμη εμπειρία που μένει αξέχαστη.

📍 Παλαιολόγου και Καστρακίδου (γωνία), Τρίκαλα (απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο)

📞 Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Σταθερό: 2431070503