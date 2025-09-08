Στην εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου οδηγήθηκε σήμερα ένας άνδρας, κατηγορούμενος για κλοπή.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε σε γνωστό κεντρικό πρατήριο καυσίμων και, εκμεταλλευόμενος την απουσία του υπαλλήλου που εξυπηρετούσε πελάτη, αφαίρεσε το ποσό των 600 ευρώ από το ταμείο. Η πράξη καταγράφηκε από το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος, μέσω του οποίου ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε διαπράξει και δεύτερη κλοπή αξίας περίπου επίσης 600 ευρώ την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η οποία όμως δεν εκπίπτει πλέον σε αυτόφωρη διαδικασία.

Στο δικαστήριο

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πρόεδρος του δικαστηρίου αναγνώρισε τον κατηγορούμενο, καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη για διακεκριμένες κλοπές κακουργηματικού χαρακτήρα. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μια φορά τον μήνα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όρο που –όπως φάνηκε– δεν σεβάστηκε.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ώστε να προσέλθει και ο μάρτυρας της υπόθεσης, ενώ η κράτηση του κατηγορουμένου διατηρείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κατηγορούμενος αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη στο πάτωμα του δικαστηρίου, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper