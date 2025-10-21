Αναβολή για τις 17 Μαρτίου 2026 λόγω ασθένειας του κατηγορούμενου, πήρε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας για την υπόθεση που τάραξε τα νερά της εκπαιδευτικής και όχι μόνο, κοινότητας, της Λάρισας ύστερα από τις καταγγελίες εκπαιδευτικού για βιασμό της από τον προϊστάμενό της με βαρύνουσα θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λάρισας.

Πρωτόδικα στη δίκη που διεξήχθη στα Τρίκαλα κεκλεισμένων των θυρών ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ομόφωνα σε έξι χρόνια κάθειρξης για τετελεσμένο βιασμό, έχοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η έφεση που άσκησε είχε αναστέλλουσα δύναμη και έτσι αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας καθηγήτριας κ. Θωμάς Παπαλιάγκας τόνισε στο onlarissa.gr: «Δόθηκε μια εξάμηνη αναβολή από το δικαστήριο για λόγους που είναι σεβαστοί και σχετίζονται με τον κατηγορούμενο. Εμείς αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την πρωτοβάθμια απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Τρικάλων η οποία ελήφθη μετά από 12 συνεδριάσεις.

Πιστεύουμε ότι από το υλικό και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ακόμη και από τα πρακτικά της πρώτης δίκης, προκύπτει ξεκάθαρα η ενοχή του κατηγορουμένου και οι μάρτυρες που προσπάθησαν στον πρώτο βαθμό να καταθέσουν ψευδώς εκτέθηκαν. Θεωρώ ότι η διαδικασία θα είναι πλέον απλοποιημένη στον δεύτερο βαθμό».

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr