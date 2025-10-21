Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τα Τρίκαλα και ειδικότερα την περιοχή Φλαμούλι, όπου ένας 18χρονος φέρεται να έπνιξε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στον Βόλο, όπου διέμενε η αδελφή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία αμέσως μετά το έγκλημα, λέγοντας ψυχρά: «Έπνιξα τη μητέρα μου, ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη σορό της 54χρονης γυναίκας στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ ο 18χρονος παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση δείχνει πως ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε ασφυξία, καθώς ο δράστης φέρεται να τη στραγγάλισε με μια πετσέτα. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επακριβώς τους λόγους. Ο ίδιος ζούσε με τον πατέρα του, καθώς οι γονείς του βρίσκονταν σε διάσταση, ενώ η αδελφή του είχε φύγει από το πατρικό και διέμενε στον Βόλο, όπου ζει και εργάζεται.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για έναν νεαρό απομονωμένο, με έντονη ψυχολογική πίεση και προβλήματα προσαρμογής. Οι καβγάδες με τη μητέρα του, όπως αναφέρουν οι γείτονες, ήταν συχνοί, ενώ φαίνεται πως η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρές εντάσεις εδώ και καιρό.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη τόσο στα Τρίκαλα όσο και στον Βόλο, όπου συγγενείς και φίλοι της οικογένειας αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της φρίκης που εκτυλίχθηκε.