Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, ρομαντισμό και ευχές, ο Σωτήρης και η Σόφη έζησαν τη δική τους ξεχωριστή μέρα: έναν υπέροχο γάμο και τη βάφτιση της μικρής τους Βησσαρίας. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σχηματαρίου και γιόρτασε με αγαπημένους φίλους και συγγενείς την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του.

Η νύφη, λαμπερή και κομψή, έκλεψε τις εντυπώσεις με το ρομαντικό νυφικό της, ενώ ο γαμπρός, με στυλ και συγκίνηση, την περίμενε στα σκαλιά της εκκλησίας. Μετά το μυστήριο του γάμου, ακολούθησε η βάφτιση της μικρής τους Βησσαρίας (που πήρε το όνομα της γιαγιάς), η οποία συγκίνησε τους παρευρισκόμενους με την τρυφερότητα και τη χαρά της στιγμής.

Κουμπάρα του ζευγαριού ήταν η Λασκαρώ Χαλά, ενώ νονά της μικρής η Χριστίνα Αλεξανδρή.

Οι οικογένειες των νεονύμφων, η Ρούλα Τζιάνη – Τσιατσούλη και οι Πέτρος & Αλκέτα Νούση, μοιράστηκαν τη χαρά τους μαζί με πλήθος αγαπημένων προσώπων.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Ναούμ House – Φιλοξενία Εκδηλώσεων, όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια υπέροχη βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα κι ευχές.

Ο φακός του Studio Phototropic αποτύπωσε μοναδικά τις πιο όμορφες στιγμές, χαρίζοντας στο ζευγάρι αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα ζωντανές.

Η ομάδα του Trikalaview.gr εύχεται στον Σωτήρη και τη Σόφη βίον ανθόσπαρτον και στη μικρή Βησσαρία να είναι πάντα γελαστή, τυχερή κι ευλογημένη!