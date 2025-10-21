Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 74χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, προκάλεσε επεισόδιο σε κατάστημα ξηρών καρπών ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η ηλικιωμένη φέρεται να εξύβρισε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και να προκάλεσε φθορές ύψους περίπου 500 ευρώ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο η γυναίκα, αντί να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, φέρεται να έφτυσε έναν από αυτούς και να αρνήθηκε να τους ακολουθήσει στο τμήμα.
Η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην της. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για όλες τις αποδιδόμενες πράξεις και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, με αναστολή για τρία χρόνια.
ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper
