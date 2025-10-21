Στην έξαρση της ζωονόσου της ευλογιάς, που έχει αφανίσει ολόκληρα κοπάδια, καθώς αποφασίστηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μην προτιμηθεί η λύση του εμβολιασμού, αναφέρθηκε σήμερα στο OPEN o Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δηλώνοντα πως η στρατηγική της χώρας πρέπει να αλλάξει από χθες.

Μίλησε για τους επαγγελματίες του κλάδου που καταστράφηκαν οικονομικά και βυθίστηκαν στην απόγνωση, αφού μέχρι και σήμερα δίνουν μάχη για να λάβουν αποζημιώσεις. Να σημειωθεί ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να καταστρέψουν και τις κοστοβόρες ζωοτροφές, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ ανά μονάδα.

Το εμβόλιο KEMIN είναι διαθέσιμο – Τι δήλωσε ο Κουρέτας

Σε ότι αφορά το εμβόλιο, ο κ. Κουρέτας είπε μεταξύ άλλων: “Την προηγούμενη εβδομάδα είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για την στρατηγική που δεν έχει αποτέλεσμα. Η Θεσσαλία έχει μια ύφεση, αλλά εγώ πήγα στην Κομισιόν, μίλησα με το επιστημονικό δυναμικό, μου έδειξαν το εμβόλιο του βελγικού εργοστασίου kemin, το οποίο είναι εγκεκριμένο. Στις 24 και 25 Μαϊου είχε έρθει κλιμάκιο στην Ελλάδα και σύστασή τους ήταν να γίνει το εμβόλιο σε συγκεκριμένες περιοχές, με εγκεκριμένες 500.000 δόσεις.

Δεν γνωρίζω γιατί δεν αποφασίστηκε ο εμβολιασμός. Εγώ όφειλα να πάω ο ίδιος στην Κομισιόν και να ζητήσω ενημέρωση από την ώρα που έβλεπα πως η στρατηγική δεν αποδίδει. Μας έχουν συστήσει να συζητηθεί το θέμα του εμβολιασμού με τους Ελληνες επιστήμονες για να αποφασιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις . Το καθυστερούμε όμως και πρέπει η αλλαγή στρατηγικής να γίνει χθες. Πρέπει μέσα σε αυτή την εβδομάδα να λήξει το θέμα, να επισκεφθούμε τις Βρυξέλλες και να ξεκινήσει προσεκτικά το εμβολιακό πρόγραμμα. Με ενημέρωσαν πως στο τρίτο κύμα ευλογιάς που θα εμφανιστεί την άνοιξη θα έχουμε 1 εκατομμύριο νεκρά ζώα. Εχω ενημερώσει το Υπουργείο και πρέπει να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα», ανέφερε.