Μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε το αποψινό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1, καθώς ο Τρικαλινός παιδοοδοντίατρος Στέργιος Λιούτας βρέθηκε στο «καυτό» κάθισμα απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κατάφερε να ξεχωρίσει με την ψύχραιμη παρουσία του, το χιούμορ και τις σωστές του απαντήσεις.

Από την αρχή του επεισοδίου, ο Γρηγόρης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα Τρίκαλα, μιλώντας με τα πιο θερμά λόγια για την πόλη και προτρέποντας το κοινό να την επισκεφθεί. Όπως είπε, έμεινε μαγεμένος από την ομορφιά της περιοχής και τη φιλοξενία των κατοίκων, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου road trip του.

Ο Στέργιος Λιούτας έδειξε σιγουριά και ευστροφία, απαντώντας με επιτυχία στις περισσότερες ερωτήσεις. Τελικά, σταμάτησε στην ερώτηση που αφορούσε το πραγματικό επώνυμο του Άλις Κούπερ, και αποχώρησε από το παιχνίδι με το εντυπωσιακό ποσό των 20.000 ευρώ!

Η εμφάνισή του άφησε άριστες εντυπώσεις, με τον παρουσιαστή να τον συγχαίρει θερμά για τη συγκροτημένη σκέψη και τη θετική του αύρα.

Ένα ακόμη όμορφο τηλεοπτικό στιγμιότυπο που φέρνει στο προσκήνιο τα Τρίκαλα — και αυτή τη φορά, με φόντο τη γνώση και την ψυχραιμία!