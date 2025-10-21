Η κα. Δώρα Γούλα, Γραμματέας Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών δικαιωμάτων ΓΣΕΕ, παρουσίασε την έρευνα που διενεργήθηκε μετά την επικύρωση της ΔΣΕ 190 από τη χώρα μας, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου του γερμανικού πολιτικού ιδρύματος Friedrich–Ebert-Stiftung (FES) σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και τη Γραμματεία Ισότητας, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων της ΓΣΕΕ, από όπου προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την έρευνα:

-Το 31,4% των εργαζομένων δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

-Το 75,3% των θυμάτων είναι γυναίκες και 21,1% είναι άνδρες.

-Το 77,1% των θυμάτων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 17,8% στον δημόσιο.

-Μόνο το 1,6% των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Μορφές Σεξουαλικής Παρενόχλησης

-Το 65,5% των θυμάτων ανέφερε ανάρμοστα έντονα ή απρεπή βλέμματα.

-Το 46,2% δέχθηκε άσεμνα αστεία ή προσβλητικά σχόλια για το σώμα ή την προσωπική του ζωή.

-Το 32,4% υπέστη ανεπιθύμητη σωματική επαφή (π.χ. άγγιγμα, αγκαλιές, φιλιά).

-Το 20,7% ανέφερε άλλες σεξουαλικά παρενοχλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας.

Ποιοι είναι οι δράστες της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας

Η κα. Γούλα παρουσίασε το «προφίλ» των δραστών, λέγοντας πως σύμφωνα με την έρευνα:

-Το 49,4% των θυμάτων παρενοχλούνται από άνδρα συνάδελφο.

-Το 40,4% από άνδρα προϊστάμενο.

-Το 27,1% από άνδρα πελάτη ή συνεργαζόμενο εξωτερικό άτομο.

Οι συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία

-Το 67,3% των θυμάτων νιώθει άβολα στον χώρο εργασίας.

– 1 στα 3 αποφεύγει κοινωνικές επαφές με συναδέλφους.

– 1 στα 4 σκέφτεται να αποχωρήσει από την εργασία του.

– 1 στα 5 εμφανίζει κατάθλιψη ή έντονο άγχος.

Από την έρευνα προκύπτει πως τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αντιδρούν.

Και αυτό γιατί:

-1 στα 2 θύματα θεωρεί ότι «δεν μπορεί να γίνει κάτι».

-Το 37,0% φοβάται ότι η καταγγελία θα βλάψει την επαγγελματική του θέση.

-Το 27,2% δεν εμπιστεύεται τα θεσμικά όργανα.

-Το 31,5% πιστεύει ότι θα επιδεινώσει την κατάσταση.

«Ο φόβος, η ατιμωρησία και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οδηγούν στη σιωπή» δήλωσε η κα. Γούλα για να προσθέσει κλείνοντας «Η αξιοπρεπής εργασία δεν είναι ένα προνόμιο, είναι ένα ατομικό δικαίωμα».

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κ. Γιώργος Καπράνας – Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, η κα. Ρεγγίνε Σούμπερτ – Διευθύντρια FES Αθήνας, η κα. Ευαγγελία Ξυδιά – Πρόεδρος ΔΣ Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, ο κ. Παναγιώτης Νάνος – Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, η κα. Δώρα Μαλέτσικα – Προϊσταμένη του τμήματος Επιθεώρησης των Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας, ο κ. Δημήτρης Παπούλιας, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας και ο κ. Δημήτρης Τσεκούρας, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας.

Να αναφέρουμε πως μετά την παρουσίαση της έκθεσης, ακολούθησε συζήτηση των παρισταμένων με το πάνελ και συγκεκριμένα με τις κυρίες Δώρα Γούλα – Γραμματέα Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών δικαιωμάτων ΓΣΕΕ, Καίτη Βελεσιώτου – Διευθύντρια ΚΓΚ και Ντίνα Διαμαντή – Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τρικάλων – Καρδίτσας.

ΠΗΓΗ: karditsalive.net