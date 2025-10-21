Ένας στους τρεις εργαζόμενους –ες έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, εκ των οποίων το 75% είναι γυναίκες και το 21,1% άνδρες, όπως επισημάνθηκε στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώθηκε σήμερα (21/10) το απόγευμα της Τρίτης (21/10) σε ξενοδοχείο της πόλης, από το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και το Γραφείο του ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) στην Αθήνα.
Η κα. Δώρα Γούλα, Γραμματέας Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών δικαιωμάτων ΓΣΕΕ, παρουσίασε την έρευνα που διενεργήθηκε μετά την επικύρωση της ΔΣΕ 190 από τη χώρα μας, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου του γερμανικού πολιτικού ιδρύματος Friedrich–Ebert-Stiftung (FES) σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και τη Γραμματεία Ισότητας, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων της ΓΣΕΕ, από όπου προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα.
Σύμφωνα με την έρευνα:
-Το 31,4% των εργαζομένων δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
-Το 75,3% των θυμάτων είναι γυναίκες και 21,1% είναι άνδρες.
-Το 77,1% των θυμάτων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 17,8% στον δημόσιο.
-Μόνο το 1,6% των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.
Μορφές Σεξουαλικής Παρενόχλησης
-Το 65,5% των θυμάτων ανέφερε ανάρμοστα έντονα ή απρεπή βλέμματα.
-Το 46,2% δέχθηκε άσεμνα αστεία ή προσβλητικά σχόλια για το σώμα ή την προσωπική του ζωή.
-Το 32,4% υπέστη ανεπιθύμητη σωματική επαφή (π.χ. άγγιγμα, αγκαλιές, φιλιά).
-Το 20,7% ανέφερε άλλες σεξουαλικά παρενοχλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας.
Ποιοι είναι οι δράστες της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας
Η κα. Γούλα παρουσίασε το «προφίλ» των δραστών, λέγοντας πως σύμφωνα με την έρευνα:
-Το 49,4% των θυμάτων παρενοχλούνται από άνδρα συνάδελφο.
-Το 40,4% από άνδρα προϊστάμενο.
-Το 27,1% από άνδρα πελάτη ή συνεργαζόμενο εξωτερικό άτομο.
Οι συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία
-Το 67,3% των θυμάτων νιώθει άβολα στον χώρο εργασίας.
– 1 στα 3 αποφεύγει κοινωνικές επαφές με συναδέλφους.
– 1 στα 4 σκέφτεται να αποχωρήσει από την εργασία του.
– 1 στα 5 εμφανίζει κατάθλιψη ή έντονο άγχος.
Από την έρευνα προκύπτει πως τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αντιδρούν.
Και αυτό γιατί:
-1 στα 2 θύματα θεωρεί ότι «δεν μπορεί να γίνει κάτι».
-Το 37,0% φοβάται ότι η καταγγελία θα βλάψει την επαγγελματική του θέση.
-Το 27,2% δεν εμπιστεύεται τα θεσμικά όργανα.
-Το 31,5% πιστεύει ότι θα επιδεινώσει την κατάσταση.
«Ο φόβος, η ατιμωρησία και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οδηγούν στη σιωπή» δήλωσε η κα. Γούλα για να προσθέσει κλείνοντας «Η αξιοπρεπής εργασία δεν είναι ένα προνόμιο, είναι ένα ατομικό δικαίωμα».
Χαιρετισμοί
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κ. Γιώργος Καπράνας – Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, η κα. Ρεγγίνε Σούμπερτ – Διευθύντρια FES Αθήνας, η κα. Ευαγγελία Ξυδιά – Πρόεδρος ΔΣ Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, ο κ. Παναγιώτης Νάνος – Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, η κα. Δώρα Μαλέτσικα – Προϊσταμένη του τμήματος Επιθεώρησης των Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας, ο κ. Δημήτρης Παπούλιας, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας και ο κ. Δημήτρης Τσεκούρας, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας.
Να αναφέρουμε πως μετά την παρουσίαση της έκθεσης, ακολούθησε συζήτηση των παρισταμένων με το πάνελ και συγκεκριμένα με τις κυρίες Δώρα Γούλα – Γραμματέα Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών δικαιωμάτων ΓΣΕΕ, Καίτη Βελεσιώτου – Διευθύντρια ΚΓΚ και Ντίνα Διαμαντή – Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τρικάλων – Καρδίτσας.
ΠΗΓΗ: karditsalive.net
