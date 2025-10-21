Μια νέα μητροκτονία συγκλονίζει τη Θεσσαλία, αυτή την φορά στα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος σκότωσε την 54χρονη μητέρα του, πνίγοντάς τη με πετσέτα και τηλεφωνώντας ακολούθως στην αστυνομία για να ομολογήσει την πράξη του.

Ο νεαρός επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, δηλώνοντας: «Ελάτε στο σπίτι, έπνιξα τη μητέρα μου με μια πετσέτα». Στους αστυνομικούς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η πράξη του οφειλόταν σε χρόνια σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τη μητέρα του.

Ο 18χρονος ζούσε τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του και επισκεπτόταν τη μητέρα του μόνο περιστασιακά, καθώς συχνά τσακώνονταν. Την ημέρα του εγκλήματος, το πρωί, παρακολουθούσαν μαζί τηλεόραση, ενώ κάποια στιγμή το μεσημέρι, ο νεαρός σηκώθηκε, πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε από πίσω.

Σύμφωνα με το Star, στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι είχε σκεφθεί από παλιά να τη σκοτώσει, επειδή τον κακοποιούσε ψυχολογικά. Όπως δήλωσε ο ίδιος, δεχόταν μπούλινγκ στο σχολείο επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών καθώς και δεχόταν ψυχολογική κακοποίηση από τη μητέρα του για πολλά χρόνια.

Οι γείτονες δεν κατάλαβαν τίποτα, παρά μόνο τους έντονους καβγάδες των τελευταίων ημερών μεταξύ τους. Μετά το έγκλημα, ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, ενώ η σορός της μητέρας θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας.

ΠΗΓΗ