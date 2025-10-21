Σε μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και ιστορική πρωτοβουλία προχώρησε ο πρόεδρος της Τ.Κ. Καστανιάς, κ. Γιώργος Κόφφας, ο οποίος αποκάλυψε μέσω του ράδιο Σταγών ότι φέτος, μετά από περίπου 27 χρόνια από το τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού στο τοπικό σχολείο, θα πραγματοποιηθεί μαθητική παρέλαση στο χωριό.

Μάλιστα, η παρέλαση αυτή θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν μαθητές από τον Βόλο. Το γεγονός καθιστά την Καστανιά το μοναδικό χωριό στη χώρα όπου θα γίνει μαθητική παρέλαση με κλειστό σχολείο, κάτι που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία της τοπικής κοινωνίας.

Ο κ. Κόφφας εξήγησε πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη διοργάνωση της παρέλασης, επισημαίνοντας τη σημασία της σύνδεσης των νέων με την παράδοση και την ιστορία του χωριού. «Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και την ιστορία μας, ακόμα και σε περίοδο που το σχολείο είναι κλειστό», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Καστανιάς αναφέρθηκε στην Κυριακάτικη Εκδήλωση Μνήμης για το Ολοκαύτωμα του χωριού, μια στιγμή συλλογικής ανάμνησης και τιμής για τους παλιότερους κατοίκους και την ιστορική κληρονομιά της Καστανιάς.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Κόφφας μίλησε επίσης για άλλα ζητήματα που απασχολούν το χωριό, δείχνοντας τη σταθερή του δέσμευση για την πρόοδο και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας.

Ακούστε όσα είπε ο πρόεδρος της Καστανιάς και ετοιμαστείτε για μια 28η Οκτωβρίου που θα μείνει αξέχαστη.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ