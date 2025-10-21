Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι γείτονες της άτυχης 54χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του 18χρονου γιους της, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης, διέμενε με τον πατέρα του, όταν το μεσημέρι της Τρίτης αποφάσισε να επισκεφτεί την μητέρα του, που διέμενε στην περιοχή του Φλαμουλίου Τρικάλων. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο 18χρονος, έπνιξε την μητέρα του με μία πετσέτα, ενώ λίγη ώρα αργότερα ενημέρωνε την αστυνομία για την πράξη του.

Ο 18χρονος, όπως προαναφέρθηκε διέμενε με τον πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε δημόσια Υπηρεσία των Τρικάλων, όπως και η άτυχη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaview.gr, ο νεαρός περιγράφεται ως άτομο με εσωστρεφή και μοναχική συμπεριφορά. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι, ενώ έχει μία αδελφή που δεν μένει στα Τρίκαλα.

Μητέρα και γιος είχαν συχνά εντάσεις και λογομαχίες. Ωστόσο, την ώρα του τραγικού περιστατικού φέρεται να μην είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς — οι δύο τους παρακολουθούσαν τηλεόραση, όταν συνέβη το μοιραίο.

Ξαφνικά, ο νεαρός σηκώθηκε χωρίς να πει τίποτα, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα κι επέστρεψε. Πλησίασε τη μητέρα του από πίσω και την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της, πνίγοντάς την μέχρι θανάτου.

Μετά τη δολοφονία, ο 18χρονος με απίστευτη ψυχραιμία τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημά του. «Σκότωσα τη μητέρα μου», είπε στους αστυνομικούς. Κατά την κατάθεσή του, ο νεαρός φέρεται να δήλωσε: «Το είχα σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσω».

Ο νεαρός φέρεται να εκνευριζόταν από συμπεριφορές της μητέρας του, τις οποίες δεν ενέκρινε, όπως ισχυρίστηκε. Γείτονες αναφέρουν ότι ο ίδιος διαματυρόταν ότι δεχόταν μπούλινγκ επειδή οι γονείς του είχαν χωρίσει.

Ο ίδιος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν νεκρή την άτυχη γυναίκα και προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου, που συνελήφθη χωρίς αντίσταση.

Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις προκειμένου να φτάσει στην άκρη του νήματος και να εξακριβώσει τα αίτια της δολοφονίας. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Τρικάλων.