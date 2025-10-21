Ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση και στην οδό Κανάρη από τον Δήμο Τρικκαίων. Το έργο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και οι εκπρόσωποι της εταιρείας «Χατζηγάκης Τεχνική» τον ενημέρωσαν για την πορεία της ασφαλτόστρωσης σε έναν δρόμο μεγάλου μήκους, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.Τα έργα ξεκίνησαν από τη διασταύρωση της οδού Κανάρη με την οδό Μετεώρων και συνεχίζονται προς το τέλος της, στη διασταύρωση με την οδό Καλαμάτα.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού.