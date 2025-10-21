Η δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στο άλσος Παυσιλύπου, απασχόλησε τη Δημοτική Επιτροπή Καρδίτσας, κατά τη σημερινή (21/10) της συνεδρίαση.

Όπως έγραψε πρόσφατα το KarditsaLive.Net, ιδιώτης εξεδήλωσε ενδιαφέρον για το στήσιμο του θεματικού πάρκου, το οποίο αναμένεται να συνδιοργανωθεί με το Δήμο Καρδίτσας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και το Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Στέφανος Θεολόγης εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα μπορέσει να υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα, υπογραμμίζοντας πως οι δραστηριότητες που θα γίνονται στο χώρο, θα είναι χωρίς αντίτιμο.

Όσο για το «Μαγεμένο Δάσος» που διοργάνωνε η παρούσα Δημοτική Αρχή, κατά την εορταστική περίοδο στο Παυσίλυπο τα προηγούμενα χρόνια, είπε μετά από ερώτηση του κ. Γάζου, πως δεν μπορεί να απαντήσει εάν αποσύρεται ή αναβάλλεται.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Σβάρνας, εκπρόσωπος της παράταξης «Συνεργασία Ευθύνης – Η Καρδίτσα μπροστά» άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της, λέγοντας πως έβαλε πολύ χαμηλά τον πήχη.

Υπενθύμισε πως επί δικής τους θητείας, λειτουργούσε η «Παυσιλυπούπολη», η οποία χρόνο με το χρόνο προσέλκυε όλα και περισσότερους επισκέπτες και παραγκωνίστηκε από το «Μαγεμένο Δάσος».

«Ήταν άστοχο να εγκαταλειφτεί η ιδέα της «Παυσιλυπούπολης», στην οποία συμμετείχαν εθελοντές» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σβάρνας για να προσθέσει «Είναι κατάντια για την Καρδίτσα, για την ψυχολογία της πόλης, των επισκεπτών και των εμπόρων. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα όνομα που να σηματοδοτεί την Καρδίτσα. Όπως ο Δήμος Τρικκαίων έχει το «Μύλο των Ξωτικών».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Γάζος τόνισε πως χρειάζεται η εκπόνηση μελέτης για τις χρήσεις που θα γίνονται στο άλσος του Παυσιλύπου, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στη λειτουργία του θεματικού πάρκου μέσω ιδιώτη.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Θεολόγης, διευκρίνισε πως δεν θα εμπορευματοποιηθεί το Χριστουγεννιάτικο πάρκο, αφού δεν θα υπάρχει αντίτιμο και οι δραστηριότητες θα γίνονται δωρεάν.

Απαντώντας στον κ. Σβάρνα, είπε πως δεν υπάρχει εξέλιξη στη διοργάνωση, καθώς μεσολάβησε ο κορωνοϊός, ενώ αναφορά έκανε και στο γειτονικό Δήμο Λαρισαίων και στο «Πάρκο των Ευχών».

Τέλος, θύμισε πως η πόλη τα τελευταία χρόνια είναι στολισμένη και φωτεινή, ενώ παλιότερα ήταν μόνο κοντά στο Παυσίλυπο.

Η δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου «πέρασε» κατά πλειοψηφία. Κατά ψήφισε ο κ. Γάζος, υπέρ οι παρατάξεις των κ.κ. Σβάρνα και Ξυλομένου.

Ο κ. Σβάρνας διευκρίνισε πως ψηφίζει θετικά, μήπως γίνει κάτι αυτή τη φορά, προς όφελος των πολιτών.

ΠΗΓΗ: Λ.Μ., KarditsaLive.Net