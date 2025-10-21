Με δώδεκα άτομα προσωπικό ενισχύονται νοσοκομεία της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των δομών παροχής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο Διοικητής της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοίνωσε την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, 2 Νοσηλευτές ΤΕ, ΣΤΟ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 4 Νοσηλευτές ΠΕ, 1 Ραδιολόγος – Ακτινολόγος ΤΕ, 4 Χειριστές – Εμφανιστές ΔΕ και στο Νοσοκομείο του Βόλου 1 Τραυματιοφορέας ΥΕ.

Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν 24μηνες συμβάσεις και με την ανάληψη υπηρεσίας τους θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω δομών σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.

Αξίζει αν σημειωθεί ότι οι επιτυχόντες θα αντληθούν από τον κατάλογο επικουρικού προσωπικού ανά ειδικότητας που είχε δημιουργηθεί τους προηγούμενους μήνες, όπου οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες Υγείας και παραϊατρικό προσωπικό είχαν καταθέσει αιτήσεις για ένταξη σε αυτούς.