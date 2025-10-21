Στην Εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, κατηγορούμενος για παράνομη διαμονή στη χώρα.

Το ιστορικό

Ο κατηγορούμενος είχε έρθει στην Ελλάδα περίπου πριν από έναν χρόνο, με σκοπό να εργαστεί και να στέλνει χρήματα στην πατρίδα του, όπου ζουν η ασθενής μητέρα του και τα δύο μικρότερα αδέλφια του.

Το βράδυ της Δευτέρας, μαζί με έναν ομοεθνή του, με τον οποίο εργάζονται στην περιοχή της Αγχιάλου, πήγαν στη Λάρισα για να αγοράσει ο κατηγορούμενος φθηνά ρούχα. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα, ενώ ο συνοδός του είχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στο δικαστήριο

Μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο ομοεθνής και συνεργάτης του κατηγορούμενου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο 30χρονος εργαζόταν νόμιμα και είχε πρόθεση να τακτοποιήσει τη διαμονή του, όμως λόγω αλλαγής της νομοθεσίας δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό των μη ταπεινών κινήτρων, και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών, με αναστολή, υπό τον όρο της εκούσιας αποχώρησής του από τη χώρα.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper