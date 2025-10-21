Μεγάλη συγκίνηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου ο αιφνίδιος θάνατος του 68χρονου Γιώργου Μαυροβουνιώτη, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά χθες το πρωί στη λαϊκή αγορά, ενώ πραγματοποιούσε τα καθημερινά του ψώνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άτυχος άνδρας ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων πολιτών. Αμέσως περαστικοί και επαγγελματίες της αγοράς έτρεξαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου Βόλου, ο 68χρονος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν συγγενείς και φίλοι στον εκλιπόντα αύριο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 3:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Φυτόκου.