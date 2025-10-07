Αυτή η παροιμία ταιριάζει απόλυτα στο δράμα των γεωργών και κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Σε πολλούς χρωστάνε επιδοτήσεις προηγούμενης χρονιάς , βιολογικά προηγούμενων ετών, οικολογικά σχήματα, οι επιδοτήσεις που μέχρι τώρα το 70% καταβάλλονταν μέσα στον Οκτώβριο και το υπόλοιπο το Δεκέμβριο, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα καταβληθούν σίγουρα Οκτώβριο, ενώ είναι αμφίβολο κι αν θα καταβληθούν μέχρι τέλος του έτους. Οι αποζημιώσεις από DANIEL σε κάποιους δεν δόθηκαν ακόμη, ενώ η αποζημίωση που εισέπραξαν σε κάθε περίπτωση ήταν δυσανάλογη της ζημιάς που υπέστησαν.

Τα τελευταία χρόνια που είναι σε δράση η γαλάζια «εγκληματική οργάνωση» – σύμφωνα με την δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – και ροκάνιζε τις επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους πραγματικούς αγρότες, οι επιδοτήσεις που λάμβαναν οι παραγωγοί μειώθηκαν στο ένα τρίτο ενώ όσοι εμπλέκονται στο κύκλωμα παρουσιάζουν αυξημένα ποσά επιδοτήσεων. Πέρυσι τέτοια εποχή από πολλούς παραγωγούς ζητήθηκε να επιστρέψουν μέρος των επιδοτήσεων που τους καταβλήθηκαν με την αιτιολογία ότι έγινε λάθος και τους είχαν καταβάλλει περισσότερα. Μάλιστα παρακράτησαν τα εν λόγω ποσά από το τσεκ της χρονιάς.

Δεν φτάνουν αυτά, και την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΕΛΓΑ με ένα ψυχρό μήνυμα (SMS) ζητά να επιστραφεί μέρος των αποζημιώσεων από DANIEL – ELIAS. Τι έγινε; Μοίρασαν χρήματα στη Θεσσαλία μετά την επίσκεψη Αυγενάκη λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών το 2023 και προσπαθούν να καλύψουν «τρύπες» έχοντας το φόβο της ευρωπαίας εισαγγελέα;

Είναι τραγικό για αυτό το κράτος και για αυτή την κυβέρνηση

που χρωστάει στους παραγωγούς εκατομμύρια για αποζημιώσεις.

που με δική της ευθύνη πιθανόν να αργήσουν η να μην καταβληθούν οι επιδοτήσεις επειδή προκειμένου να συγκαλύψει το σκάνδαλο δεν δίνει καθαρές απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

που με δική της ευθύνη λειτουργούν καρτέλ στην αγορά και οδηγούν σε υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές στα προϊόντα.

που με δική της κωλυσιεργία και ανικανότητα εξαπλώθηκε η ευλογιά σχεδόν σε όλη τη χώρα και οδηγεί τους κτηνοτρόφους στη καταστροφή.

που επί έξι χρόνια δεν ασχολήθηκε καν με τον πρωτογενή τομέα και αναγκάζει τους νέους να εγκαταλείψουν τα χωριά που πλέον ερημώνουν.

αυτή η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη έρχεται σε αυτή τη συγκυρία, που αγρότες και κτηνοτρόφοι κυριολεκτικά πεινάνε, και τους ζητάει να επιστρέψουν μέρος των αποζημιώσεων γιατί πάλι έκαναν λάθος! Είναι τόση η αναλγησία που δεν μπαίνουν καν στο κόπο να εξηγήσουν το γιατί.

Είναι υπερβολή λοιπόν να επικαλούνται οι αγρότες την παροιμία « εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι»;

Δυστυχώς καμιά υπερβολή!

Λώρεν Κασσοπούλου