Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στην Τερψιθέα Λάρισας με την σύγκρουση δύο οχημάτων και την εκτροπή του ενός στη συνέχεια.

Ειδικότερα ένα μικρό αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με βαν, με αποτέλεσμα την εκτροπή του.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 12.30 μ.μ., με τον έναν οδηγό του μικρού οχήματος να εγκλωβίζεται προς στιγμήν ύστερα από την σύγκρουση και εκτροπή. Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και η πυροσβεστική, ωστόσο η επέμβαση της δεύτερης δεν χρειάστηκε καθώς ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημά του.

Ευτυχώς κατά τις πρώτες πληροφορίες αναφέρονται μόνο υλικές ζημιές και όχι κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε τρακτέρ για να ρυμουλκήσει το τουμπαρισμένο όχημα.