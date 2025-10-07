Από το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 ανοίγει ξανά για πολίτες και συλλόγους η πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικκαίων ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης ανανεώνοντας τον χώρο για αθλητές/τριες και αθλούμενους/ες πολίτες. Ενδεικτικά, τοποθετήθηκαν σχάρες, βοηθήματα ασφάλειας, σίτες προφύλαξης στα παράθυρα, νέες ντουζιέρες, σχάρες στα μπάνια, νέα υλικά σε λέβητες και σε εξοπλισμό. Επίσης ο Δήμος Τρικκαίων ολοκλήρωσε και τις διαδικασίες για να αδειοδοτηθεί η κολυμβητική δεξαμενή. Ετσι, το πρωί της Τρίτης ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Προηγήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος και η σχετική έγκριση για την υγειονομική καταλληλότητα της πισίνας, τον οποίο πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π Ε Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οσοι/ες πολίτες δεν έχουν εκδώσει νέα κάρτα, μπορούν να απευθύνονται στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431353518 και 2431353524.