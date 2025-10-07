Το «Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιφέρεια Θεσσαλίας με την συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και την συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το οποίο σχεδιάστηκε για να ενημερώσει τα παιδιά για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφαλή κυκλοφορία με ποδήλατο, εξηγώντας πώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Προγράμματος συμβάλλουν σε αυτό.

Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 καθώς και με την ιδέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλά και να μάθουν βασικές δεξιότητες και κανόνες για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ποδηλατική κουλτούρα στις πόλεις τους.

Έπειτα από την πετυχημένη πορεία του Προγράμματος την σχολική χρονιά που πέρασε, μετά από την θετική ανταπόκριση εκπαιδευτικών και τον ενθουσιασμό των χιλιάδων μαθητών, το πρόγραμμα φέτος θα «ταξιδέψει» και σε άλλες μικρότερες πόλεις των Περιφερειακών ενοτήτων της Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την σχολική χρονιά 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί στις πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, στις οποίες υλοποιούνται έργα στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 – ΕΣΠΑ. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και οι πόλεις : Ελασσόνα, Φάρσαλα, Τύρναβος, Γιάννουλη, Αγριά, Αλμυρός Ν. Αγχίαλος, Καλαμπάκα και Παλαμάς, στις οποίες έχουν υλοποιηθεί έργα αστικών αναπλάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Το πρόγραμμα ξεκινά Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ως το τέλος της σχολικής χρονιάς προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν 110 σχολεία και περίπου 5.000 μαθητές.

«Καταφέραμε και συνεχίζουμε να φέρουμε το ποδήλατο κοντά στους μαθητές, καθώς πιστεύουμε ότι η ποδηλασία δεν είναι τρόπος μετακίνησης, αλλά μια ολόκληρη κουλτούρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ευρέως διαδεδομένη. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές διδάσκονται σε θεωρία και πράξη πως να κυκλοφορούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Με την σταδιακή υποστήριξη και την σταδιακή υποστήριξη ευελπιστούμε ότι η ποδηλασία θα ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινότητα μας, αλλάζοντας θετικά τις συνήθειες μετακίνησης και την ποιότητα της ζωής μας» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.