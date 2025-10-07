Σοκ προκαλεί η είδηση που αποκαλύπτει το TheNewspaper.gr από τη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Περίπου 500 ζώα υποχρεώθηκαν να θανατωθούν τις τελευταίες ώρες λόγω κρούσματος ευλογιάς, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει οικονομικά και ψυχολογικά η οικογένεια των ιδιοκτητών – δύο αδελφών κτηνοτρόφων.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο, 53 ετών, μη αντέχοντας το βάρος της απώλειας και της καταστροφής της δουλειάς μιας ζωής, εξαφανίστηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 08:30, αφού προηγουμένως είχε εκφράσει πρόθεση να θέσει τέλος στη ζωή του.
Από εκείνη την ώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες, διεξάγει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του, καθώς οι δικοί του άνθρωποι φοβούνται τα χειρότερα.
Η θανάτωση των ζώων έγινε κατόπιν εντολής των κτηνιατρικών αρχών για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου, ωστόσο το πλήγμα για την οικογένεια των κτηνοτρόφων είναι τεράστιο, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά.
Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το πού μπορεί να βρίσκεται ο 53χρονος να επικοινωνήσει άμεσα με το 100.
