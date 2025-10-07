Σοκ προκαλεί η είδηση που αποκαλύπτει το TheNewspaper.gr από τη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Περίπου 500 ζώα υποχρεώθηκαν να θανατωθούν τις τελευταίες ώρες λόγω κρούσματος ευλογιάς, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει οικονομικά και ψυχολογικά η οικογένεια των ιδιοκτητών – δύο αδελφών κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο, 53 ετών, μη αντέχοντας το βάρος της απώλειας και της καταστροφής της δουλειάς μιας ζωής, εξαφανίστηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 08:30, αφού προηγουμένως είχε εκφράσει πρόθεση να θέσει τέλος στη ζωή του.

Από εκείνη την ώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες, διεξάγει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του, καθώς οι δικοί του άνθρωποι φοβούνται τα χειρότερα.