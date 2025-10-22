Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ και φέτος ξεκίνησαν τη χρονιά με καθορισμένο πρόγραμμα και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, ακολουθώντας με πολύ συνέπεια όλα τα πρωτόκολλα, εξασφαλίζοντας στα παιδιά και στους γονείς τους τον αναγκαίο, ασφαλή και προστατευμένο χώρο εξωσχολικής δημιουργικής απασχόλησης.

Βασικό μας μέλημα η βέλτιστη αξιοποίηση του ελεύθερου και η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη δημιουργική μάθηση και την πολύπλευρη έκφραση μέσα από το λόγο, την κίνηση, τον αυτοσχεδιασμό, το χορό και τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες, τις νέες τεχνολογίες και τόσα άλλα.

Με κύρια επιστημονική μέθοδο αυτή της εμψύχωσης, στοχεύουμε στην ανάδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων που κρύβουν μέσα τους τα παιδιά μας.

Στα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ η μετάδοση στερεοτύπων, πληροφοριών και έτοιμων λύσεων έχει αντικατασταθεί πλήρως με την προσφορά πολλαπλών πηγών γνώσεων, που από μόνες τους γίνονται αφορμή για μάθηση.

Ποικίλες και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καιρών οι δραστηριότητες των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ.

Η μάθηση, αποτελεί καθημερινό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, όμως από αυτές δε θα μπορούσε να λείπει το παιχνίδι το οποίο με τη σειρά του, έχει διπλό σκοπό: να προσθέσει ένα ακόμη λιθαράκι στην εκπαίδευση του παιδιού ,αλλά και να του αφήσει ένα τεράστιο χαμόγελο ξεγνοιασιάς και ευχαρίστησης !

Νέες περιπέτειες μας περιμένουν κάθε μέρα στα ΚΔΑΠ Μάθηση και εμείς τις υποδεχόμαστε μα χαμόγελα και όρεξη!!!

Όλα τα παραπάνω τα θεωρούμε πολύ σημαντικά, όμως το σημαντικότερο απ’ όλα είναι η πραγματοποίησή τους, γι’ αυτό και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ρωτήσουμε τα ίδια τα παιδιά…

Ας ρωτήσουμε λοιπόν ένα παιδί που παρακολούθησε την προηγούμενη χρονιά τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ τι θέλει…

Με σεβασμό στον μοναδικό ρόλο του κάθε γονέα και στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, δημιουργούμε όλοι μαζί δεσμούς ζωής.