Την Τρίτη 21 Οκτώβριου οι Μαίες του Κέντρου Υγείας Τρικάλων πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση αναφορικά με την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού. Οι γυναίκες ενημερώθηκαν σχετικά με το είδος των παρεχόμενων εξετάσεων, την διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων, την αυτοεξέταση του μαστού και διανεμήθηκε έντυπο υλικό.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι ο ασφαλέστερος τρόπος θωράκισης των γυναικών έναντι του καρκίνου του Μαστού

Ας πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας!!!

Η πρόληψη σώζει ζωές

Μην το Αμελείς!