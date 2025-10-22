Στα Δικαστήρια των Τρικάλων μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 18χρονος, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης σκότωσε την μητέρα του, προκαλώντας ασφυκτικό θάνατο. Όπως είναι γνωστό ο 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα μπάνιου ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, ενώ στην συνέχεια τηλεφώνησε και ενημέρωσε τις αρχές για την πράξη του.

Ο 18χρονος, μεταφέρθηκε σήμερα στα Δικαστήρια, υπό άκρα μυστικότητα, για να παρουσιαστεί σε Ανακριτή και Εισαγγελέα. Μάλιστα οι αστυνομικοί των μετέφεραν από την πλευρά του πάρκινγκ κι όχι όπως συνηθίζεται από την πίσω πλευρά των Δικαστηρίων. Στα Δικαστήρια βρέθηκαν φίλοι και συγγενείς του νεαρού φερόμενου ως δράστη, για να τον συμπαρασταθούν. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο καθ΄ ομολογία δράστης κατά την παρουσία του σε Εισαγγελέα και Ανακριτή ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Παρασκευή.