Ξεκινούν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου το απόγευμα στις 6.00, ο κύκλος μελέτης της Θείας Λειτουργίας προς καταρτισμό του χριστεπώνυμου πληρώματος της Εκκλησίας από τον π. Νικόλαο Δαλαγιώργο.