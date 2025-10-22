Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων, Μαρίνας Κοντοτόλη, τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύο χρόνια μετά τη θεομηνία «Daniel».

Ειδικότερα, ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Κλιματικής Κρίσης, Οικονομικών και Υποδομών κατέθεσαν σήμερα 12 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ζητώντας απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση του Τμήματος, που αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους ακαδημαϊκούς φορείς της Περιφέρειας με διεθνή αναγνωρισιμότητα και πάνω από 1.000 ενεργούς φοιτητές.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση:

Τα κτίρια του Τμήματος παραμένουν με εκτεταμένες φθορές, υγρασία και εισροή υδάτων, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της μόνωσης.

Η θέρμανση και ψύξη είναι ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα οι κοινόχρηστοι χώροι να στερούνται κάθε συστήματος κλιματισμού.

Δεν έχει αποκατασταθεί η γεννήτρια ρεύματος, με κίνδυνο απώλειας πολύτιμων ερευνητικών δειγμάτων, ενώ κατά τη θεομηνία χάθηκαν δεδομένα ερευνών 25 ετών.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκείς, αναγκάζοντας τους φοιτητές να προπονούνται σε ιδιωτικά γυμναστήρια ή να μοιράζονται το δημοτικό κολυμβητήριο με μαθητές σχολείων.

Ο φάκελος για το κλειστό γυμναστήριο, που βρίσκεται υπό κατασκευή επί δύο δεκαετίες, παραμένει στάσιμος.

Παρά τη δωρεά δύο οικοπέδων από τον Δήμο Τρικκαίων το 2021 για την ανέγερση εστιών, εστιατορίου και κτιρίου Διαιτολογίας, δεν έχει προχωρήσει καμία μελέτη ή αξιοποίηση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, ως κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, αξίζει τη στήριξη της Πολιτείας, με έργα που θα διασφαλίσουν τη λειτουργική του επάρκεια, την ποιότητα των σπουδών και τη συνέχιση της διεθνούς του πορείας.