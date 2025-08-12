Το πρώτο λεωφορείο στην Ελλάδα που “μιλάει” για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη κυκλοφορεί στην Καλαμάτα εδώ και λίγες μέρες. Πρόκειται για μία ιδέα του πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσου Μάκιου, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Το λεωφορείο “ντυμένο” με τις λωρίδες ή γραμμές θέρμανσης, παρουσιάζει την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας ανά έτος, από το 1860 έως το 2024. Οι αποχρώσεις του μπλε υποδεικνύουν χρονιές ψυχρότερες, ενώ οι βαθιές κόκκινες σε χρώμα λωρίδες, στο πίσω μέρος του λεωφορείου, καθώς και το έντονο κόκκινο χρώμα της πίσω όψης του, αντιστοιχεί χρονολογικά στο έτος 2024, δείχνοντας την ταχεία θέρμανση του πλανήτη μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο φυσικός και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσος Μάκιος, η ιδέα προήλθε από το γραφικό σχέδιο που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο του Reading, Ed Hawkins. «Το λεωφορείο επελέγη καθώς είναι ένα μέσο το οποίο κινείται μέσα στην πόλη, το βλέπει πολύς κόσμος, οπότε το μήνυμα που περνάει θα μπορούσε να διαδοθεί σε όλο και περισσότερους ανθρώπους και να γίνει άμεσα αντιληπτό στους πολίτες», σημειώνει και προσθέτει ότι αυτό το απλό γράφημα ήταν κατανοητό και από μικρά παιδιά ακόμη «ώστε να διαπιστώσουν ότι από τις πιο ψυχρές εποχές έχουμε καταλήξει να είμαστε σε πολύ θερμότερες εποχές και αν συνεχίσουμε με τους ρυθμούς που ζούμε τώρα θα αυξάνεται όλο και πιο πολύ η θερμοκρασία του πλανήτη». Το ζητούμενο όπως επισημαίνει είναι να αντιληφθούν όλοι ότι χρειάζεται μια βιώσιμη ανάπτυξη που ναι μεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες μας αλλά με τέτοιο τρόπο χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι ανάγκες των επόμενων γενεών.

Με αυτό τον τρόπο, όπως επισημαίνει, φαίνεται ξεκάθαρα και με χαρακτηριστικό έντονο τρόπο, το πώς οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σε διάστημα σχεδόν δύο αιώνων.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο θα διασχίζει όλο το καλοκαίρι και καθημερινά την πόλη της Καλαμάτας με σκοπό το μήνυμα να γίνεται ορατό στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας τη συνειδητοποίηση και ενθαρρύνοντας τη συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μάκιο, η επιλογή της Καλαμάτας δεν είναι τυχαία καθώς αποτελεί μία από τις 100 πόλεις που έχουν ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα ενώ τονίζει ότι το μήνυμα στο αστικό ΚΤΕΛ έχει έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της εκπομπής των ρύπων μέσω της λιγότερης κυκλοφορίας των ιδιωτικών οχημάτων στις πόλεις.

Υλοποιούμε αυτό το προτζεκτ σε μία πόλη που προσπαθεί να γίνει κλιματικά ουδέτερη. Οι φορείς και όλοι οι πολίτες θα πρέπει να συνεργάζονται και να κάνουν τέτοιες ενέργειες ώστε να αναδεικνύουν δράσεις που μας οδηγούν προς την κλιματική ουδετερότητα. Ο όρος “κλιματική ουδετερότητα” είναι μια φράση που δεν την κατανοεί ο πολίτης εύκολα οπότε θέλουμε να την απλοποιήσουμε και να περάσουμε το μήνυμα της καλύτερης ποιότητας ζωής σεβόμενοι το περιβάλλον. Η αστική συγκοινωνία της πόλης βοηθάει ουσιαστικά στο να μεταβούμε στην κλιματική ουδετερότητα καθώς δεν χρησιμοποιούμε τα ιδιωτικά μας αυτοκίνητα για να μετακινηθούμε μέσα σε μια πόλη, επιτυγχάνοντας και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Έτσι μέσω της δωρεάς που έκανε το Αστικό ΚΤΕΛ δίνεται η δυνατότητα κάθε πολίτης να ενημερώνεται για κάτι τόσο σημαντικό», επισημαίνει ο κ. Μάκιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως υπογραμμίζει αυτή δράση συμβάλλει και στο κομμάτι της εκπαίδευσης γύρω από την κλιματική αλλαγή, κάτι το οποίο, όπως εξηγεί, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. «Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία, η συνεργασία των φορέων αλλά και η ενημέρωση, όλα είναι μία αλυσίδα».

Σχολιάζοντας ότι η Καλαμάτα είναι στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, ο κ. Μάκιος τονίζει ότι απαιτείται η ενεργοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών δηλαδή οργανισμών, φορέων, κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων και “απλών πολιτών” προς αυτή την κατεύθυνση. «Ο στόχος πλέον είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή γιατί ο μετριασμός των επιπτώσεών της στον πλανήτη μας σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα είναι αρκετά δύσκολος. Η κλιματική αλλαγή είναι μέσα στα προβλήματα φυσικά όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Η Ευρώπη κάνει προσπάθειες, το θέμα είναι τι κάνουν κι οι άλλες χώρες εκτός της ηπείρου μας, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα κλπ», υπογραμμίζει ο κ. Μάκιος.

Ο κ. Μάκιος, μαζί με άλλους 76 Έλληνες και συνολικά 1.132 πρεσβευτές και 50 οργανισμούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναλάβει εθελοντική δράση για την ενημέρωση, εκπαίδευση, προβολή καλών πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό ή/και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι σκανάροντας το QRcode που βρίσκεται πάνω στο λεωφορείο ή αν επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα https://showyourstripes.info/ μπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1656994/kalamata-stous-dromous-tis-polis-to-proto-leoforeiou-pou-milaei-gia-tin-klimatiki-allagi