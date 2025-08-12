Το midi φόρεμα είναι κομμάτι που συνδυάζει πρακτικότητα, κομψότητα και διαχρονικότητα, γι’ αυτό σου ετοιμάσαμε έναν οδηγό αγοράς με ιδέες και τα πιο δροσερά κομμάτια.

Το midi φόρεμα, το φόρεμα δηλαδή που φτάνει λίγο πιο κάτω από το γόνατο ή στη μέση της γάμπας, έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στη μόδα τα τελευταία χρόνια και στη γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας και κάθε ηλικίας.

Είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα της μίνι φούστας και την άνεση ενός μακρύ φορέματος. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλες τις εποχές και για αμέτρητες περιστάσεις, από το γραφείο μέχρι την έξοδο με φίλους ή ακόμα και πιο επίσημες εμφανίσεις.

Η έννοια του midi φόρεματος εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και γνώρισε μεγάλη δημοφιλία τις δεκαετίες του ’50 και ’60. Ήταν το σήμα κατατεθέν μιας νέας εποχής στη μόδα, όπου το μήκος των φορεμάτων έγινε πιο ελεύθερο και οι γυναίκες μπορούσαν να δείξουν κομμάτια από τα πόδια τους χωρίς να είναι υπερβολικά αποκαλυπτικό όπως ένα mini φόρεμα.

Στο σήμερα: Το midi φόρεμα επιστρέφει με σύγχρονη ματιά και πολυμορφικότητα, καθώς πλέον κυκλοφορεί σε αμέτρητες παραλλαγές, υφάσματα και σχέδια.

Street style, Milano Πηγή: Valentina Valdinoci/launchmetrics.com/spotlight Street style, Milano Πηγή: Francesca Babbi/launchmetrics.com/spotlight Street style, Milano Πηγή: Francesca Babbi/launchmetrics.com/spotlight Street style, Milano Πηγή: Mattia Arioli/launchmetrics.com/spotlight 01 04

Παρακάτω θα βρεις tips για να επιλέξεις το ιδανικό midi φόρεμα και μερικά αγαπημένα μας σχέδια, για να διαλέξεις αυτό που θα σου λύσει τα χέρια και θα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ:

Πάρε υπόψη το σωματότυπό σου: Αν έχεις πιο αδύνατα πόδια, τα φορέματα με όγκο και πιέτες μπορούν να δώσουν ισορροπία. Αν θέλεις να τονίσεις τη μέση σου, διάλεξε μοντέλα με ζώνη ή εφαρμοστή μέση.

Επίλεξε το σωστό ύφασμα: Βαμβακερά και λινά είναι ιδανικά για το καλοκαίρι.

Πολλά χρώματα, υφάσματα, prints και κοψίματα βρίσκονται αυτή την σεζόν στην αγορά και έχουν την προσοχή μας, περισσότερο από ποτέ:

Falconeri Μπεζ midi φόρεμα με ζώνη, το all day uniform για την βόλτα και το γραφείο.

Marks & Spencer Το πορτοκαλί midi dress, που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα αλλά εσύ θα παραμένεις cool και άνετη.

United Colors of Benetton, Answear Ροζ midi φόρεμα, για casual καθημερινές εμφανίσεις με πιο girly και ρομαντική διάθεση.

Diesel

Denim midi dress, μια ιδιαίτερα κλασική επιλογή που θα νιώθεις το απόλυτο fashion girl αλλά θα παραμένεις άνετη και μοντέρνα.

Pink Woman Το κλασικό μαύρο midi φόρεμα, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, και μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι και την πιο καλή βραδινή περίσταση.

Max Mara Σκούρο μουσταρδί, και απόλυτα fashion statement dress, που έρχεται μαζί με την ζώνη και δημιουργεί άψογη σιλουέτα και στυλ για όλες τις επίσημες περιστάσεις, και όχι μόνο!

LOLA Το φόρεμα που θα σου λύσει τα χέρια είναι ένα χακί midi σε στυλ πουκάμισο για καθημερινές άνετες εμφανίσεις.

Tommy Hilfiger Το ιδιαίτερο ριγέ print του συγκεκριμένου φορέματος, το τοποθετεί αμέσως στα statement κομμάτια της γκαρνταρόμπας και θα σε “ντύσει με στυλ” όταν το mood σου θέλει κάτι άνετο αλλά και παιχνιδιάρικο.

MANGO Από το πρωί μέχρι και επίσημες εμφανίσεις, το καναρινί φόρεμα είναι το κομμάτι που πρέπει να βρίσκεται στην καλοκαιρινή σου βαλίτσα για παν ενδεχόμενο.

PINKO Μια πιο ιδιαίτερη και sexy επιλογή είναι ένα στενό midi φόρεμα σε μπεζ-εκρού που παρά το minimal κόψιμο και ήσυχο χρώμα του δεν χάνει από την κομψότητα και την θηλυκότητα του.

Polo Ralph Lauren

Φυσικά ένα πουά midi φόρεμα, ή και οποιοδήποτε πουά δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου. Αν το στυλ σου είναι minimal αλλά έχεις βαρεθεί τα μονόχρωμα, το πουά είναι η λύση που έψαχνες.

H&M Το καθημερινό midi φόρεμα, με twist στο χρώμα θα δώσει ενδιαφέρον και παιχνιδιάρικο mood στην καθημερινότητά σου.

Το midi φόρεμα είναι κομμάτι που συνδυάζει πρακτικότητα, κομψότητα και διαχρονικότητα. Είναι η επιλογή που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη κάθε φορά, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψεις ώρες στο styling. Επίσης, ταιριάζει σε κάθε ηλικία και στυλ, καθιστώντας το μια επένδυση που, σίγουρα, αξίζει.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/309174/odigos-agoras-gia-midi-foremata-i-eksypni-epilogi-pou-syndyazei-styl-kai-anesi-stin-kathimerinotita